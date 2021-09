Kuidas igaüks saab panustada: kolm algatust, mis aitavad vähem toitu ära visata ja olla keskkonnasõbralikum

Ei ole kellegi jaoks saladus, et iga päev läheb Eestis raisku tonnide viisi toitu, mis ei ole tegelikult sugugi halvaks läinud. Kõik need kolm ettevõtmist püüavad ära viskamisele minevat sööki päästa enne, kui see prügikasti jõuab ning annavad selle tasuta või soodsa hinnaga tänulikele sööjatele.

Kolm maailmamuutjat

Fudler on ühe aastaga Eesti restoranidest ja kohvikutest päästnud 10 000 einet. Nende veebiplatvormi kaudu saavad inimesed osta toitu, mida Fudleriga liitunud restoranid ei ole päeva jooksul maha müünud. "Näiteks lõunapakkumised," selgitas tegevjuht Rudolf. "Restoran paneb kella kolme paiku Fudlerisse üles, et üle jäi nii mitu praadi ja inimene läheb ostab selle soodsa hinnaga ära."

Tartu toidujagamine on päästnud 5000 kilogrammi sööki prügikasti sattumisest. Toidupäästjad hoiavad ühendust suuremate poodide, hulgiladude, eraisikute ja isegi ühe kooliga ning kui toitu jääb üle, siis paigutatakse see toidukappidesse üle linna, kust igaüks selle kätte saab. Töö käib muidugi vabatahtlikkuse alusel.

Ringkarbiga saab endale toitu kaasa osta prügivabalt. Praegu kasutavad ringkarpe küll vaid ainult söögikohad Tallinnas, Haapsalus ja Kuressaares, kuid töö käib selle nimel, korduvkasutatava söögikarbi ja joogitopsiga saaks toitu kaasa osta restoranidest üle Eesti.

Küüniline arvamus: minust ei sõltu midagi

Väga paljud inimesed arvavad, et suurfirmade suitsevate korstnate kõrval ei ole üksikul inimesel võimalik keskkonna heaks midagi ära teha. "Ma usun, et inimesed tahavad keskkonna eest võidelda, aga vahel on nad lihtsalt laisad," ütles Rudolf. "See laiskus on põhiline probleem, millest tuleks üle saada," rääkis ta.

Katarina lisas, et tegelikult on küsimus ka inimeste kiires elutempos, sest vahel lihtsalt ei olegi aega selle korduvkasutatava karbi peale mõelda. "Säästlik tegutsemine tuleb inimesele mugavaks teha," sõnas ta. "Samuti on üksikinimese kaasamisel oluline roll sotsiaalmeedial."