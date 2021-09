Seisukoht: hakkepuidu kasutamine kütteks on kohalikul tasandil problemaatiline, ent suures pildis õilis

Kumba neist kahest eelistada? Erik Kosenkranius leiab, et puidu põletamise käigus eraldub süsinik, mis on varem metsades seotud - kui mets uueneb, siis seob see süsiniku uuesti puitu. „Kui kütteks kasutatav puit on varutud säästva metsanduse põhimõtteid järgides, siis toormena on see kindlasti keskkonnasäästlikum kui gaasiküte," leiab ta.