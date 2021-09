COVID-19 on põhjustanud oodatava eluea suurima vähenemise pärast II maailmasõda

Uurimisrühm koostas suremusnäitajate andmestiku 29 riigi kohta Euroopast ja lisas juurde USA ja Tšiili näitajad. Nad leidsid, et 29 riigist 27-s vähenes 2020. aastal eeldatav eluiga ja seda sellises ulatuses, mis hävitas aastatepikkuse edu suremuse osas, vahendab Medical Xpress täna ajakirjas International Journal of Epidemiology avaldatud tööd.