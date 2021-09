SUUR TEST | Paberitelt reaalsusesse – elektrikaubikuga päriselt tööd tegemas

Täna räägitakse elektriautodest kui tõsiseltvõetavast alternatiivist sisepõlemismootorile, sealhulgas ka tarbesõidukite maailmas. Uku Tampere võttis Peugeot e-Experti ning tegi sellega kaks päeva tavalist kaubikumehe tööd. Tulemus on nii ja naa.

Ma olen elektriajami ja akudega varustatud kaubikut oodanud nagu laps jõule – kõik need 13 aastat, mil ma kaubikutega nii kullerteenust kui ka rahvusvahelist kaubaveoteenust osutasin, kujutasin end ette Londoni ummikutes elektriautoga ja kaasnevat rahalist säästu – elekter oli odav.

Alles kaks-kolm aastat tagasi sündisid võrdlustestid nagu “Kas ühe laadimisega Pärnusse saab?” Või Tartusse, Riiga. Kõik vastavalt autode võimekuse kasvule. Täna on isegi elektriautoskeptilises Soomes ligi 10% uuena müüdavatest sõidukitest elektrilised ja läbisõidulubadused lähenevad 500 kilomeetrile ühe laadimisega. Teoorias.

Elektriautode välimuski digimuundus praktiliselt aasta jooksul väga kiiresti selliseks, et elektriauto ei erine traditsioonilisest sisepõlemismootoriga autost muu kui kütuseliigi poolest. Areng on olnud megakiire ja ilmselgelt jätkub see hoogsas tempos ka edasi.

Nii on ka Peugeot e-Expert elektriauto täiesti tavalise kaubiku koorikus. Vaid laadimisavad, kapotialune ning näidikutepaneel kabiinis reedavad, et tegemist on elektronineelajaga.

Elektriautode areng on tänaseks jõudnud punkti, kus ühes lauses räägitakse elektrikaubikutest, enamvähem pikkadest läbisõitudest ühe laadimisega, ultrakiirest laadimisest ning sellestki, et elektriautod on tänaseks piisavalt head, et sisepõlemismootoriga autode asemele astuda.

Just see on julge väide, mida otsustasin kontrollida: kas elektrikaubik suudab asendada minu sisepõletava masina. See oli ainult aasta tagasi, kui autotootjad ise rääkisid sellest, et juhtme otsa sobivad masinad on mõeldud eelkõige linnalistesse tingimustesse, pigem pere teiseks autoks ja lühikeste vahemaade läbimiseks.