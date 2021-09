Mitmed asjatundjad on väljendanud arvamust, et koroonapandeemia aitaks maha suruda ainult terve maailma inimkonna suhteliselt kiire vaktsineerimine. Kuna see unistus purunes ruttu ja lisaks leidub karjakaupa vaktsiinivastaseid, on meil vaja uut paljutõotavat lahendust.