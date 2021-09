Repliik: Eesti presidendile sobiks ametisõitudeks ideaalselt elektriauto

Elektriautode laadimisvõrgustikku rajava Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa hinnangul oleks viimane aeg, et riigi kõige kõrgem esindaja oleks otseseks eeskujuks heitmevabale transpordile üleminekul ning kasutaks ametisõitudeks elektriautot.

Potisepa sõnul ei peaks president elektriautot eelistades sugugi tegema mööndusi mugavuses ning sõiduki esinduslikkuses.

„Möödas on ajad, kui elektriautod olid midagi veidrat ja silmale ebaloomulikku. Tänaseks on pea kõigi suuremate autotootjate valikus elektriautod, sealhulgas elektrijõul sõitvad luksusmudelid, mis reisijate mugavuse ning stiiliga teevad ette paljudele vedelikke tarbivatele sõidukitele," sõnas Potisepp.

Elektriautode sõiduulatus on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud ning Eestis on ka mõistlik laadimisvõrgustik olemas.

Potisepp pakub välja ka kolm elektriautot, millise president võiks endale valida:

Mercedes-Benz EQS (kombineeritud sõiduulatus kuni 740 km*)





Mis sobiks presidendile paremini, kui Mercedes-Benzi lipulaevana tuntud S-klass. Eriti kui lähiajal on see tõepoolest saadaval ka elektrimootoriga. Selge on see, et mugavuste ja stiiliga ei jää Mercedes-Benz alla mitte ühelegi sõidukile. Autotootja enda väitel on tegemist lausa kõige mugavama viisiga tulevikku jõudmiseks.

Lisaks ei pea president kartma, kas ta ikka Tartusse oma isiklikku koju jõuab. EQSi sõiduulatuseks lubatakse maantee ja linna kombinatsioonis 740 kilomeetrit, mis tähendab, et vajadusel jõuab president Karis kaks korda edasi tagasi Tallinna-Tartu vahet sõita, ilma et laadimise peale mõtlema peaks. Maksumaksjatele meeldiks kindlasti ka asjaolu, et väidetavalt kujuneb EQSi hind soodsamaks, kui tema fossiilkütust tarbival sõsaral.

Tesla Model S (kombineeritud sõiduulatus kuni 640 km*)





Kui ametisse astuv president jätkab oma eelkäijate samme Eesti e-riigi üle maailma tutvustamisel, siis oleks kindlasti paslik ametiauto talle paljude tehnoloogiasektori ja idufirmade juhtivate töötajate lemmik Tesla Model S.