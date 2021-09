Häkkerid haarasid kontrolli 11 Eesti ettevõtte Facebooki konto üle – kahju ulatub tuhandetesse

Facebooki Eestis esindaja ettevõtte httpool juht Kerttu Talvik ütles juhtumit Fortele kommenteerides, et kompromiteerimine senise kogemuse põhjal suure tõenäosusega toimuda kahel kõige levinumal juhul.

„Küberkurjategijad on ajaga aina nutikamaks muutunud, inimesteni jõudvas pidevas infotulvas ei ole võimalik alati kainet talupojamõistust kasutada, inimesi mõjutab tugevalt ka FOMO (fear of missing out) ning selle peale kurjategijad kahetsusväärselt loodavadki," rääkis Talvik.