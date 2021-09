Päikeseauto on valmis ehitanud Eesti tudengid haridusprojekti Solaride raames ning sellega minnakse võistlema sel sügisel Maroko päikeseautode võistlusel. Otseülekanne toimub selle aknas:

Forte on ürituse eel saanud juba teada üht-teist auto tehniliste omaduste kohta.

Näiteks on teada, et masin onn 5 meetrit pikk, 2 meetrit laid ja 1,2 meetrit kõrge ning selle tühimass on umbes 400 kilogrammi - ehk ligi 3 korda väiksem kui keskmisel sõiduautol. Kandevõime on seejuures 4x80kg, seega neli väheldasega kõhuga meest võivad sellesse julgelt sisse istuda.