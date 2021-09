Euroopa Komisjoni ninanips Apple’ile – mõne aasta pärast tohib kasutada vaid USB-C laadijaid

iPhone XS Foto: Ilmar Saabas

Kõik Androidi platvormil töötavate mobiilide tootjad üle maailma on läinud juba tükk aega tagasi üle USB-C laadijatale (see, mille puhul pole oluline, mis pidi see seadmesse pista), nüüd tegi Euroopa Komisjon ettepaneku see kohustuslikuks muuta kõigi Euroopas müüdavate mobiilide, tahvelarvutite, kaamerate, kõrvaklappide, kaasaskantavate kõlarite ja käeshoitavate videomängukonsoolide laadimisel.