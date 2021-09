Keskkonnaamet: mida teha kasutatud kiirtestiga

Näomaskide osas on amet varem teada andnud, et need tuleb visata segaolmesse, kust nende teekond läheb edasi põletusse või ladestusse.

„Peale ühekordse maski kandmist viska too segaolmejäätmete prügikasti, mis on pealt suletud. Kui kaupluse või muu avaliku paiga juures ei paista kinnist prügikasti, pane see ühekordse kilekoti sisse ning viska ära," on asutuse soovitus.