Bolt ei avalikusta hinnakujunduse algoritmi – see on ärisaladus

„Sõiduteenuse hinnastamise osas me väga detailidesse minna ei saa, sest see on ärisaladusega kaetud," ütles Bolt Eesti sõiduteenuse juht Eva Liisa Rikkas Fortele.

„Kui nõudlus on kõrge, rakendub kliendile ka hinnakordaja. Tavaliselt juhtub see tipptundidel, hommikustel ja pärastlõunastel aegadel, kui inimestel on liikumist rohkem. Selleks, et klient saaks selgust kordajast mõjutatud lõpphinnast, tuleks enne tellimuse tegemist jälgida rakenduses märgitud kordaja olemasolu ja suurust. Hinda kujundavaid algoritme me paraku väljaspool ettevõtet detailselt avaldada ei saa," lisas Rikkas.

Ta märkis, et ettevõte on kevadiste piirangute lõppemisest alates stabiilselt kogenud kõrgemat nõudlust, mis on omakorda ettevõtte teenistuses olevatele juhtidele „toonud väga hea sissetuleku".

„Vaadates sõitude keskmist hinda, oleme hetkel 2018. ja 2019. aasta tasemel ehk tegelikult ei ole sõitude keskmine hind hüppeliselt tõusnud," märkis ta.

Viimastel nädalatel on üha enam arutatud selle üle, et Bolti teenuste hind on tipptundidel tõusnud.

„Bolt tegutseb vaba turu tingimustes. Kui kasvab nõudlus, peab kasvama ka seda teenindav pakkumine. Kui üha rohkem inimesi tahab sõiduteenust kasutada, peab olema rohkem juhte, kes neile seda teenust osutavad. Seda just tipptundide ajal, kui inimesed liiguvad kõige rohkem," ütles Rikkas.

Bolti sõidud põhinevad dünaamilisel hinnastamisel. Süsteem jälgib automaatselt piirkondi, kus nõudlus on suurem kui pakkumine ning vajadusel rakendub hinnakordaja, mis suunab juhid suurema nõudlusega aladesse. See aitab juhte jagada erinevate linnaosade vahel nii, et iga piirkonna keskmine ooteaeg paraneb ja kliendid saavad kiiremini auto. Kui autode pakkumine jõuab nõudlusele järele, langevad hinnad taas automaatselt baastariifi tasemele.

Enne sõidu tellimist saab klient rakenduses kontrollida hinnakordaja olemasolu, suurust ning teenuse lõplikku hinda tellimise hetkel.