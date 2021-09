HOIA rakendust arendatakse ikka edasi

Kui kevadel, märtsikuu seisuga oli endale selle rakenduse alla laadinud 272 378 inimest, siis praegu on see number 285 554. Seega on igas kuus lisandud paar tuhat kasutajat ja poole aastaga on uusi allalaadimisi olnud 13 000.

Esmaseid positiivseid koroonateste on Eestis antud 151 000 ja hetkel on aktiivseid haigusjuhte 6505.

Äpi omanik on terviseamet, kes loobus juba mitu kuud tagasi avalikkusega jagamast, mitu inimest on ennast rakenduses positiivse testi saanuks märkinud. Kogu avalik statistika on keskendunud nüüd sellele, kui palju on Eestis raskeid haigestunuid ja kui palju on vaktsineerituid ning kuidas nad saavad mobiili abil oma vaktsineeritust tõendada - sellekohast äppi pole Eestis veel loodud ning inimesed peavad kasutama PDF-faile või kasutama näiteks lennupiletite kuvamiseks mõeldud välismaiseid rakendusi.

TEHIKu teatel on aga HOIA rakendusse kohe lisandumas uus võimalus alaealistele rakenduse kasutamiseks. „Kui seni puudus HOIA-s võimalus alaealistel või eeskostel olevatel inimestel end positiivseks märkida ja seeläbi lähikontaktseid hoiatada, siis nüüd oleme loomas võimalust, et lapsevanem või eeskostja saaks seda teha tema eest," teatas üksus.

HOIA rakendus töötab ka piiriülesena ning vahetab anonüümseid võtmeid nii Saksamaa, Itaalia, Läti, Horvaatia, Hollandi, Soome, Austria, Sloveenia, Tšehhi, Leedu, Iirimaa, Hispaania, Taani, Poola, Belgia, Norra, Küprose kui ka Malta rakendustega.

Rakenduse tarkvaraline pool pärineb Google'i ja Apple alustaristul ning selle eestikeelse kasutajaliidese lõid terviseameti jaoks algselt tasuta ettevõtted: ASA Quality Services, Cybernetica, FOB Solutions, Fujitsu Estonia, Guardtime, Heisi IT, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet.

Riigihangete registrist ilmneb, et TEHIK on sõlminud 8. aprillil 600 000 eurose piirhinnaga raamlepingu pea kõigi nendesamade ettevõtetega - ära on kadunud vaid Mooncascade, Guardtime ja Fujitsu. Tunnitasuks paistab olevat lepingu kohaselt 54,8 eurot.