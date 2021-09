Norra andmekaitse loobus Facebooki lehest – liiga suur risk kasutajate privaatsusele

„Usume, et need, kes meie Facebooki lehte külastavad, ootavad, et meil on kontroll selle üle, mis juhtub, kui nad näiteks klõpsavad meie lehel „meeldib", või millist teavet nende kohta registreeriti meie lehte külastades. Me lihtsalt ei saa sellele vastata," kommenteeris Norra andmekaitseinspektsiooni peadirektor Bjørn Erik Thon.