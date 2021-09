Leedu kaitseministeerium: visake Hiina telefonid minema

Soovituse ajendiks sai riigi küberjulgeoleku üksuse avastus, et Hiina tehnogigandi Xiaomi Euroopas müüdavatel lipulaevadel on sisseehitatud võime tuvastada ja tsenseerida selliseid termineid nagu "Free Tibet", "Long live Taiwan independence" või "democracy movement", teatab Reuters.

Xiaomi Mi 10T 5G telefonil on see tarkvara funktsioon Euroopa Liidu piirkonna jaoks välja lülitatud, kuid selle saab igal ajal kaugjuhtimise teel sisse lülitada, teatas kaitseministeeriumi küberturbekeskus.

Aruandes öeldi, et terminite loend, mida Xiaomi telefoni süsteemirakendused – sealhulgas vaikimisi internetibrauser – võivad tsenseerida, sisaldab praegu 449 terminit hiina keeles ja seda uuendatakse pidevalt.

"Meie soovitus on mitte osta uusi Hiina telefone ja vabaneda juba ostetud telefonidest võimalikult kiiresti," ütles asekaitseminister Margiris Abukevicius eile ajakirjanikele.

Riikliku küberkeskuse aruandes öeldi ka, et Xiaomi telefon saadab telefonikasutuse krüpteeritud andmeid Singapuri serverisse.

Leedu ja Hiina suhted on viimasel ajal halvenenud. Hiina nõudis eelmisel kuul Leedult oma suursaadiku Pekingist tagasikutsumist ja ütles, et kutsub tagasi oma saadiku Vilniusesse. Põhjuseks Taiwani teade, et ta nimetab oma missiooni Leedus ümber Taiwani esinduseks. Taiwani esindused Euroopas ja Ameerika Ühendriikides kasutavad Taipei linna nime, vältides viidet saarele endale, kuna Hiina peab seda oma territooriumiks.