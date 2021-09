Proovisõit | Jaguar F-Type – väga hea... aga on ka paremaid

Ka üha enam kolleege ja lähikondlasi on viimase aastakesega Jaguari-usku pööranud – äkitselt on leitud endas soov võtta Briti luksus koos iseloomurohke V8-ga. Ja mitmeid autode vallas väga kogenud inimesi sõidule viies olid nad ka uuest F-Type’ist täiesti võlutud.

Seda üllatunum ma olen, et see võlu mind ei tabanud. Midagi pole kohutav ega valesti, lihtsalt… ei võitnud südant. Eks ma püüan lahti mõtestada, miks.

Jõu- ja ilunumbrid

Formaalsused kah: konkreetse mudeli nimi on pikk ja lohisev Jaguar F-Type Coupe R-Dynamic P450 AWD. Viieliitrine mehaanilise kompressoriga V8 toodab 331 kW ehk 450 hj, 580 Nm ja viib 1818-kilogrammise auto 4,6 sekundiga “sajani” ja kuni 285 km/h tippkiiruseni. Jõud jõuab kõiki nelja rattasse läbi 8-käigulise ZF automaatkasti.

Demoauto hind oli 108 984€, turbotatud ridaneljaga F-Type P300 algab 64 700€ juurest ja läheb kuni 133 200€ välja (võimsaim, 575 hj versioon).

Sõiduelamus

On kiiduväärt, et Jaguar on mootorite väiksemaks surumise ajastul valikust eemaldanud hoopis V6 ning kõige kiuste V8 alles jätnud. V8-ga sportautosid jääb üha vähemaks…

Minek on nii lineaarne, et paljud on F-Type puhul ekslikult rääkinud viieliitrisest vabalthingavast mootorist. Jah, tunnetus on tõesti sarnane ning kompressorivilin on suhteliselt vaikne. Pööretepiirik sekkub juba 6500 pöördel, kuid samas on maksimaalne pöördemoment käes juba 2500 RPM juures.

Vaikne on samas ka kogu mootorinoot – isegi kui väljalaskeklapp lahti teha ja rohkem häält valla päästa. Hääle mõttes ärkab urin ellu alles 4000 pöörde juures, sinnamaani aga on uskumatu, kui ära “õmblusmasinastada” on mootorinoot suudetud. Kes tahavad iseloomutumat F-Type’i, võtavad ridanelja. See on V8 – las ta laulab!