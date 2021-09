Fotograafi selgitus: miks toodetakse tibukollaseid autosid?

Millist värvi ühele või teisele mudelile üldse pakutakse, sõltub ennekõike sellest, milleks auto on mõeldud. Eredad värvid on üldiselt levinud sportautode seas, ent see reegel pole enam ammuilma kivisse raiutud - üha enam kohtab teedel ka erksate toonidega kaunistatud tavamudeleid.

Ja siit koorubki välja erksate autode loomise esimene põhjus: tootjad laiendavad värvivalikut, et tulla vastu nende klientide vajadustele ja soovidele, kes soovivad eristuda massist.

Autolehe fotograafi Karl-Erik Idasaare sõnul sõltub konkreetse autotootja pakutav värvipalett mitmest asjaolust nagu näiteks brändi identiteet, ajalooline taust või ülemaailmsed trendid.

„Üheks mõjutajaks on kindlasti tootja strateegiline mõtlemine laiemalt. Innovatsiooni rõhutamine ja konservatiivsetest põhimõtetest loobumine on viinud isegi autotööstuse hiiglasi eredate toonide pakkumiseni," märkis ta.

Fotograafi sõnul on ere värv väga hea turundusvahend - see on ka teine põhjus, miks luua erksavärvilisi autosid.

„Tegelikult on kogu maailma autopark üha tumedamaks muutumas - autojuhid ei paista tahtvat silma paista ja valivad pigem konservatiivseid värve nagu hall, must või valge. Kuid rikkalikud ja eredad toonid panevad möödakäija peatuma ja imetlema," rääkis Idasaar.

Me kõik näeme ja teame, et Eestis on autovärvide seast kõige levinumad just tumedad toonid. Esikolmiku moodustavad must, hõbehall ja valge. Selgub, et kaks neist on ühtlasi ka kõige kapriissemad toonid.

„Must on väga kaunis ja populaarne värv, kuid nõuab ühtlasi ka kõige rohkem hoolitsust: mustal autol on iga väiksemgi kriim kohe näha," rääkis Idasaar.

Kriime võivad koguda mõistagi igat värvi autod, kuid kõige rohkem torkavad need silma lisaks mustade ka just valgete autode peal.

Samuti tuleb arvestada, et need toonid võivad kehva hoolduse (näiteks halva kvaliteediga pesukemikaalid), puudelt pudeneva vaigu ja muude osakeste tõttu kuluda - must muutub halliks ja valge kollaseks.