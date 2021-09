VIDEO | Puust ja punaseks: kuidas on tagatud Eesti e-hääletamise ausus ja usaldusväärsus

Häälte lisamine pole võimalik ka pärast e-hääletamise lõppu, sest e-häälte üle peetakse täpset arvestust – iga antud e-hääl saab kolmandalt osapoolelt ehk registreerimisteenuse osutajalt ajatempli. Registreerimisteenuse osutaja on olnud SK ID Solutions AS ja e-hääletamise lõppedes allkirjastab kogumisteenuse majutuse pakkuja elektroonilise valimiskasti.

Enne e-häälte kokku lugemist kontrollitakse nende vastavust registreerimisteenuse poolt esitatud andmetele. Nii veendutakse, et e-valimiskast on terviklik ehk hääli pole lisatud ega eemaldatud. Samuti kontrollitakse e-hääletajate kuuluvust valijate nimekirja.

Hääli ei saa lisada ka häälte lugemisel. Kokku loetakse vaid need e-hääled, mis on hääletamise lõpuks e-valimiskastis. Valimiskasti on allkirjastanud häälte koguja ja seal sisalduvad hääled on registreerinud kolmas osapool ehk registreerimisteenuse osutaja.