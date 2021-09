Transpordiamet hakkab saama Telialt inimeste liikumisandmeid

„Põhimõtteliselt näeb see sedasi välja. Meil on lõik Tallinna–Pärnu maanteel, mis jääb kahe ristmiku vahele. Transpordiamet mõõdab antud lõigul sõidukeid ning on teadlik sellest, kui palju sõidab seal sõiduautosid ja veoautosid. Telia mõõdab samal lõigul inimeste liikumist. Seeläbi saame me keskmise inimeste arvu sõidukites. Kuna transpordiamet ei mõõda kõigil lõikudel liiklussagedusi, siis on võimalik, teades saadud keskmist inimeste arvu sõidukis, mudeldada ülejäänud teele sõidukite arv. Mudel kalibreerib keskmist inimeste arvu sõidukis kohtades, kus on transpordiameti loendused. Seeläbi on koostöös Teliaga võimalik määrata kõigile teedele sõidukite arvud," rääkis Tarkiainen.