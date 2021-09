Proovisõit | Renault Arkana: ootamatu ägedik

Küll aga on istmete maha klappimisega tekkiv põrandapind kuningliku suurusega – kaasas olnud 160×180 mõõtudega vatitekk ei katnud kogu moodustunud kauba-ala ära. Seega ruumi on ja ruumi pole.

Renault ise ei teegi siin liiga suuri lubadusi: see auto on mahukas (või natuke mahukam) kui sedaankerega masin. Ehk siis sõitjate mugavus on esmakohal, kaubavedu ja pagasiruumis koerelukate vedamine mitte nii väga. Ja olgem ausad – keskmisel tööle-koju-poodi ehk olmesõidul ei ole see ka esmatähtis.

Hobikorras autoajakirjanikuna olen harjunud sellega, et viimastel aastatel tuleb autotootjatelt turule uusi tooteid, mille eesmärk on keskmise ostja profiiliga sobituva toote lansseerimine. Kuna rahvas nõuab sportlikku ja linnamaasturit, siis on ka tulemused liha-vanilje supp ja autode klassifitseerimine ja nende olemasolu eesmärgistamine sellevõrra keerulisem.

Teine üllatus tabas siis, kui mööda Tallinna “kvaliteet-tänavaid” kodu poole liikusime – Arkana raputas üsna tublisti.

Ei, mitte ei peksnud, vaid raputas. Sündmustest ette rutates võib öelda, et siingi on süüdlane peamiselt 18-tolline rehvimõõt ning teeks oli lipp-lipi ja lapp-lapi peal pisem Veskimetsa miniuulits.

Suured rattad on küll harmoonilised ja ilusad, kuid kehvadel teedel ebapraktiline ja üldises plaanis kallivõitu lahendus. Aga see on ka koht, kus etteheited tegelikult lõpevad.

Kui paljudel on ikka vaja koeri ja suuremat mööblit vedada? Eriti olukorras, kus naeruväärilise hinnaga saab vähemalt Tallinna linnavahel haarata rendikaubiku ja oma suuremate asjade veod sellega ära korraldada.

Lõppkokkuvõttes ongi mõistlikum hankida tagaistmele kate ning sõidutada oma suuremat neljajalgset sõpra tagaistmel, kus on parem võimalus ta ka turvavööga kinnitada – sellisel juhul eelkirjeldatud ikaldusmomente ei teki.

E-Tehnika laenati F1-maailmast

Proovisõiduautol on 1,6-liitrise töömahuga bensiinimootor, millel vaid 69 kW, ning seda toetab 24 kW võimsusega elektriajam nimega E-Tech.

Numbrites tundub harjumatult vähe, aga praktikas on Arkana igati nobe, sest hübriidajami seadistus ja kahe mootori koostöö on tippklassist. E-Tech hübriidtehnoloogia on laenatud muide Vormel 1-st, kus emissioonidega võideldakse sarnase lahendusega.

​​E-Tech hübriidajam ühendab kaks elektriajamit sisepõlemismootori ja sidurita mitmerežiimilise käigukastiga. Selle eeliseks on, et saad kuni 80% linnasõitudest teha täiselektrilises režiimis ning vähendada seeläbi kütusekulu ja CO2 heitmeid kuni 40% võrreldes samasuguse, üksnes sisepõletava mootoriga.

Erinevalt paljudest teistest nn tavahübriididest, kus peamine jõuallikas on sisepõlemismootor, mida toetab elektriajam, käitub Arkana pigem nagu pistikhübriid – igal võimalusel ja üsna palju kasutab masin elektriajamit ja akus olevat elektrit, kusjuures elektriajam on eraldiseisvana täiesti pädev autot nii krapsakalt kiirendama kui sõidutama.