Uue hooaja gripivaktsiin jõudis Eestisse

Ravimiameti andmeil on eesoleval hooajal Eestis planeeritud turustada kolme tootja gripivaktsiine, millest kaks – Fluarix Tetra ja Vaxigriptetra – on süstitavad ning lisaks on esimest korda tulemas ninna pihustatav gripivaktsiin Fluenz Tetra.

Eestisse on tänaseks jõudnud Fluarix Tetra süstesuspensioon. Esimese saabunud gripivaktsiini tarne kogus on 40 000 annust. Suuremamahulisemad tarned toimuvad oktoobrikuu jooksul.

Gripp on sarnaselt koroonale viiruslik haigus, mille tundemärkideks on haiguse äkiline algus, kõrge palavik (38 °C ja rohkem), millele lisanduvad kas köha, pea-, kurgu- või lihasvalu või esineb hingamisraskuseid.

Sel aastal on Eestis avastatud vaid üheksa grippi haigestumise juhtumit ning immunoloogid arvavad, et põhjuseks on sarnaste (RNA) viiruste omavaheline konkureerimine samade inimrakkude nimel – koroonaviirus on lihtsalt jõulisem ja levib paremini. Lisaks kannavad inimesed maski ja järgivad muid viiruste levimist takistavaid piiranguid.