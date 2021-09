Kobarrikkumine viis raskeveoki juhi 12 päevaks betoonile

Kontrollimisel tuvastati, et lisaks liikumiskeelu saanud sõidukiga töötamisele oli koorem ülekaalus ja katmata ning ka töö- ja puhkeajale oli juht loominguliselt lähenenud.

„Sõiduki viimaste aastate tehnilisele seisukorrale viitab asjaolu, et sõiduki suhtes on korduvalt kehtestatud liikumiskeeldu ja ülevaatuse läbimine on lõppenud alati otsusega esitada sõiduk korduvale ülevaatusele," teatud liiklusjärelevalve keskus.