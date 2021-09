Teadlase värske selgitus: mis toimub ikkagi meie organismis nakatumisjärgsetel päevadel ja miks jäävad raskelt haigeks just vanemad inimesed

Möödunud nädalavahetusel peetud Eesti arstide päevadel käsitles neid muutusi üsna mitu ettekannet, Tartu ülikooli immunoloogiaprofessor Pärt Petersoni oma oli neist üks ülevaatlikumaid ja selle võib kokku võtta lausega: kui loomulikku esmast kaitset ehk tüüp 1 interferoone ja NK-rakke on organismis vananedes vähemaks jäänud, siis järgneb immuunsüsteemi ülereageerimine ja raske haigestumine, kuna viiruse tase kasvab liiga kõrgeks enne, kui nädal pärast nakatumist aktiveeritud T-rakud ja antikehad tegutsema jõuavad hakata.

Mida Peterson täpsemalt rääkis?

Ta rõhutas esmalt statistilist asjaolu, et mida vanem on ühe või teise riigis rahvas, seda suurem on suremus koroonaviirusesse. Nii ongi see näit väga madal sellistes riikides nagu Keenia, Pakistan või LAV ja väga kõrge Jaapanis, Itaalias ja Kreekas.

Teiseks tõi ta välja koroonaviiruse eripära kõigi teiste omasuguste seas: see lööb meie immuunsüsteemi segi ja toimub ülereageerimine ning tsütokiinide torm.

Viiruste puhul üldiselt aktiveeritakse viiruse jõudmisel organismi dendriitrakud, mis liiguvad lähimasse lümfisõlme ja aktiveerivad seal T- ja B-rakud (lümfotsüüdid), millest esimene hakkab viirusega nakatunud rakke hävitama ja teised tootma antikehi viiruse neutraliseerimiseks. Kogu see protsess võtab tavaliselt aega ühe nädala – see on haiguse väga kriitiline aeg.

„Koroonaviirus tõi aga olulise muutuse – mis toimub, on see, et immuunsüsteemis läheb nagu midagi viltu. See viltuminek tuleneb eelkõige immuunsüsteemist endast ja toimub midagi, mida võiks nimetada väga tugevaks ülereageerimiseks," rääkis professor.

Lümfotsüütide ja T-rakkude osakaal langeb, neutrofiilide oma tõuseb. Uurijad on tänaseks tuvastanud, et põletikumarkeritest kasvavad raskelt haigetel väga kõrgeks just interleukiin-6, interferoon gamma ja kemokiini CXCL10.