Ajaloolise Keri tuletorni taastamine võib minna plaanitust kallimaks

See oli väga rõõmustav uudis nii Keri saare käekägu pärast hoolitsevale MTÜle Keri Selts kui kõigile loodusest ja ajaloost lugupidavatele inimestele. Asi selles, et torn oli juba mitukümmend aastat tagasi nii halvas seisus, et 1987. aastal oli kogu kõrguses alla varisenud selle välismüüri põhjapoolne veerandosa ning torn ümbritseti nelja ajutise terasvitsaga ja sellises „ajutises" seisukorras on tuletorn siiamaani.