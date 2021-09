Käivitus isikutuvastusteenuseid koondav veebilahendus eeID

Sihtasutuse teatel puuduvad teenusel kuu- või paketitasud, on vaid hind - 0,09 eurot pluss käibemaks iga päringu kohta. Sarnaselt domeeniregistrile toimib ka eeID teenus ettemaksupõhiselt - klient kannab enda kontole soovitud summa ja iga autentimise eest võetakse sealt vastav tasu maha.

RIA pressindaja märkis aga, et riigi autentimisteenus loodi eelkõige selleks, et teised avaliku sektori e-teenused ei peaks ise tegelema erinevate eID vahendite liidestamise arendustega ning nendele aega ja raha kulutama. „Riigi autentimisteenuse kasutamine toob riigi vaates ka kokkuhoiu päringut mahus. Üks teenus on ka kasutajale mugavam - kõikidesse e-riigi teenustesse sisenedes tervitab teda tuttav vaade," rääkis ta.