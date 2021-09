Lutsar: koroona on asunud kõige enam ohustama vanade meeste elu, vaktsineerimisel on juba suur mõju

„Täna ei kahtle ükski ekspert sellest, et see ei ole laste haigus. Vanuses 0-9 aastast on lapsi Eesti erinevates piirkondades olnud haiglas kõige enam 0,17 protsenti laste arvust, mõnes maakonnas ei ole aga üldse lapsi haiglasse sattunud. Sama käib ka vanuse 10-19 kohta: lapsi satub haiglasse haruharva," ütles Irja Lutsar täna Eesti Arstide Liidu aastakonverentsil.

„Mida me aga oleme näinud, on see, et see on vanade meest haigus ennekõike. Mida vanem mees, seda suurem on tõenäosus haiglasse sattuda ja seda suurem tõenäosus on ära surra," märkis Professor. Me näeme, et 40 protsenti PCR-positiivsetest satub 80+ vanuses haiglasse ja 20 protsenti 80+ meestest sureb ära. See on väga-väga suur suremus."

„Miks see nii on, ma ei tea. Mehed peavad siin ilmas kehvemini vastu, ilmselt neid ka siis väga palju vaja ei ole vanemas eas,“ naljatles Lutsar vastuseks päevajuhi küsimusele.



Lutsar rääkis ka, et Eesti on täna kindlasti haiguse kolmandas laines ja meil on praegu ennekõike tegemist Lõuna-Eesti puhanguga - näeme seda, et viirus leiab üles kohad, kus ta enne olnud ei ole.

Eesti on tänaseks kokku olnud 149 000 nakatunut, neist 93 protsenti ei ole haiglasse sattunud. Hospidaliseeritud on 7 % nakatunutest. Nakatunute koguarvust 1 protsent on surnud haiglas ning 0,01 protsenti ambulatoorsel ravil olles. Eesti äripära on Lutsari sõnul see, enamus haigeid sureb haiglas.

Mis puutub tüvedesse, siis näitavad wuhani-alfa-delta ülemineku andmed, et uus ja paremini leviv tüvi võtab kogu populatsiooni üle igal juhul.

Lutsar kinnitas ka üle, et kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid on väga tõhusad raske haigestumise ärahoidmiseks. Täisvaktsineeritud inimesed sisuliselt haiglasse ei satu.

„Kevadel sattus 7 protsenti nakatunutest haiglatesse, nüüd vaid 3 kuni 3,5. Vaktsineerimisel on selge mõju olemas," ütles ta.