Audrus Porsche ringil demonstreeriti maailma kiireimat veokit

Raudne rüütel ehk Iron Knight on siinmail haruldasem külaline, kui esmapilgul arvata võiks. Balti riikidest on see masin varem treileril läbi sõitnud, aga Audrus Porsche ringil pani ta esimest korda Baltikumis rattad maha ja näitas ühtlasi, milleks masina kabiini taga pesitseva keskasetusega 12,8-liitrise töömahuga nelja turboga diiselmootori 2400 hobujõudu ja 6000 Nm pöördemomenti võimelised on.

Masina piloodiks olnud 70-aastane Boije Ovebrink ütles pärast esimesi prooviringe küll tagasihoidlikult, et tol päeval valitsenud oludes ja sellel rajal ei saa autost kaugeltki viimast võtta, sest sõltumata kiirusest järgneb tugevamale gaasivajutusele rataste tühja kaapimine – ei saa jõudu maha.

Seda oli ka väljast kuulda. Kui koletu jõuga masina turbod hoo sisse said, kostis kõigepealt õhku läbistav, ehk isegi kõuemürinaga võrreldav mürin ja seejärel oli kuulda rehvivilinat, kui tagumised rehvid üritasid toorest jõudu asfaldi haardeteguriga sobitada. Sellegipoolest sööstis masin edasi aukartustäratava kiirusega.

Kui pidamine olemas, siis kiirendab veok 0-100 km/h 4,6 sekundiga ja selle ametlik tippkiirus on 286 km/h, aga Boije vihjas, et mitteametlikult on ta sellega ka kiiremini sõitnud. Korduvalt.

Kuid hoolimata tagasihoidlikust potentsiaalikasutusest edenes masin väga kiiresti. Ringiaega loomulikult ei mõõdetud ega püütud, sõit kulges ikka selles taktis, et kurvid ettevaatlikult ja rahulikult ning siis pidamist otsides sirgetel kiirendus.

Kiirendus on nii positiivselt segane, et seda on ka eemalt raja äärest hästi näha: mitte iga masin ei edene ringrajal ümbritseva suhtes nii tajutavalt kiiresti, ka raja pikematel sirgetel saab Boije gaasi vajutada vaid mõned sekundid, sest sirged saavad lihtsalt hetkega otsa ning juba tulebki kurvi minna. Mõistetav ka – ükski mõtlev inimene võõral rajal riske ei võta ja auto võimete demonstreerimine ei pea olema tehnika lõhkumine.