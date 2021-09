Maast paremad paigad: eksoplaneedid võivad olla inimkonna tulevik

Astronoomide teadmised eksoplaneetide kohta on siiani üsna piiratud. Isegi meie Päikese lähim naabertäht Proxima Centauri asub meist 40 208 000 000 000 kilomeetri kaugusel ehk umbes 268 770 korda kaugemal kui Päike Maast, ja kuna vahemaa on nii üüratu, ei saa me Proxima Centauri süsteemis olevaid planeete siit kuidagi praeguste vahenditega üksikasjalikult vaadelda.

Kõiki Schulze-Makuchi ja ta kolleegide valitud 24 planeeti ühendab see, et need on Maast suuremad. Mida suurem on planeet, seda suurem on selle pindala ja seda tugevam on planeedi gravitatsioon. Need kaks omadust annavad eluks mitu eelist.