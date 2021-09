Tartu ülikooli teadlaste värsked andmed: koroonavastased antikehad püsivad pooltel inimestel vähemalt aasta

„Leidsime, et pärast vaktsineerimist on antikehade tase oluliselt kõrgem kui pärast positiivset PCR-testi. Aga antikehade poolestusaeg, ehk see, kui kiiresti antikehad lagunevad, olid mõlemas grupis sarnased. Seega võib eeldada, et PCR-positiivsetel langevad antikehad ajas kiiremini madalale tasemele kui vaktsineeritutel," ütles Tartu ülikooli kliinikumi koroonaviiruse vastaste antikehade uuringut KoroSero-EST läbiviiva teadlaste rühma liige Piia Jõgi täna Eesti arstide liidu konverentsil.