INTERVJUU | Huawei Baltimaade boss: oleme hindamas oma äri väljavaateid Eestis

Ben Chang Bin räägib, et elektroonilise side seaduse muudatused mõjutavad kindlasti ettevõtte väljavaateid Eestis, kuid oludest tingitud peenhäälestamine on Huawei jaoks tavapärane praktika kõikjal maailmas.

Kuidas Huaweil Eestis ja Baltimaades laiemalt täna läheb - kuidas te oma positsioone siin praegu kirjeldaksite?

Te teate, et Eesti riigikogu on praegu menetlemas meie tooteid puudutavat seadusemuudatust, nii et me oleme alles hindamas selle mõjusid meie ärile. Aga üldiselt on meie vastus jätkuvalt see, et oleme pühendanud oma klientidele, Eesti ühiskonda panustamisse.

Mul on tunne, et Eesti riigikogus langetatav otsus oma palju laiemat tähendust kui vaid ühe väikese riigi 5G-võrkudes lubatav tehnoloogia. Kas pole see mitte otsus Huawei saatuse üle - ja seda mitte ainult Eestis vaid kogu Euroopas? Kui tähtsaks te seda ise peate?

Muidugi on see oluline. Meie kui eraettevõte ei saa rääkida valitsuse või julgeolekuasutuste nimel, kuid on oluline meeles pidada, et tehnoloogia ei tunnista piire ja seda tuleks kasutada kogu inimkonna sotsiaalmajanduskliku arengu tõukajana sõltumata tehnoloogia kodumaast.

Tehnoloogiatööstus on sarnaselt mitme teise valdkonnaga äärmisel globaliseerunud. Paljud tooted sisaldavad komponente kõikalt maailma otstest ning niikaua kui neile kehtib ühtlustatud kõrge standard päritolumaast sõltumata, on tehnoloogia väga kõrgel tasemel reguleeritud.

Igasugune asukohamaa põhine ja faktidele mittetuginev diskrimineerimine omab kindlalt mõju kohalikule IT-sektorile. Oponeeriv hääl siinsetelt operaatoritelt ja IT-sektorist ütleb, et vaba konkurentsi allasurumine omab suurt mõju nii majandusele kui ka sidevõrkude kvaliteedile.

Kui riigikogu otsus saab teie jaoks olema negatiivne - ja suure tõenäosusega ta seda olema saab -, kas võtate oma tegevuse jätkamise Eestis ümberhindamisele? Küsin otse: kas te lahkute Eestist?

Ma tõesti ei oska pakkuda, milline see otsus olema saab.