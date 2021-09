FOTOD | Tuumasünteesireaktori uus magnet on nii võimas, et võiks tõsta lennukikandjat

Tuumade liitumise ehk tuumasünteesi ehk fusioonenergiat uurivad Prantsusmaa teadlased on saanud enda käsutusse muljetavaldava tööriista — tohutusuure magneti.

Eksperimentaalse tuumasünteesireaktori projekti ITER (ingl International Thermonuclear Experimental Reactor) juures töötavad teadlased said magneti USA tootjalt. Kokkupandud valmiskujul on magneti kõrgus 18,3 meetrit ja läbimõõt 4,25 meetrit.

Magnetit, mille magnetväli on tootja väitel piisavalt võimas, et kergitada lennukikandjat, leiab reaktoris kasutust ülijuhina, saavutamaks tuumasünteesi käivitumiseks vajalikku ülikõrget kuumust ja rõhku.

Tuumasüntees on paljude teadlaste jaoks oluline eesmärk. Ehkki see tõotab puhast energiat, mis vähendaks kasvuhoonegaaside paiskamist atmosfääri, on selle saavutamine uskumatult keeruline. Seni polegi õnnestunud konstrueerida reaktorit, mis toodaks rohkem energiat, kui ise ära kasutab.