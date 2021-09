Ilmavalgust nägi tuliuus iPhone 13 - uus kaamerakomplekt, parem aku ja väiksem sälk

Telefoni põhimudel on 6,1-tolline ja väiksem ehk iPhone 13 Mini on 5,4-tollise ekraaniga. Ekraan on endiselt OLED-tehnoloogiaga, seadme mõlemad küljed kaotatud klaasiga ja ääristatud on see jätkuvalt alumiiniumiga.

Mobiili hinnad algavad USAs 799 dollarist iPhone 13 ja 699 dollarist väiksema iPhone 13 Mini puhul. Selle aasta mudelite salvestusvõimalused on suurenenud, Apple pakub mõlemale mudelile 128 GB, 256 GB ja 512 GB konfiguratsioone.

Uusi funktsionaalsusi ega erilisi disainimuudatusi uus telefon kaasa ei too. Tõsi, kaamerasälk esiküljel on 20% väiksem.

Küll aga on mobiilil uus ja võimsam protsessor nimega A15 Bionic, mis Apple'i teatel on kiirem ja energiatõhusam kui eelmise aasta A14 Bionic. Tegemist on endiselt 5nm 6-tuumaline protsessoriga.

Uus iPhone 13 tootevalik pakub ka paremat aku kasutusaega: iPhone 13 Mini aku kestab tootja teatel 1,5 tundi kauem kui eelmise aasta iPhone 12 Minil. Põhimudeli aku peab eelkäijaga võrreldes aga 2,5 tundi kauem vastu.

Kaamerasensor on aga 47 protsenti suurem kui eelmise aastal mudelil ja see peaks seega püüdma rohkem valgust ja tegema eriti häid fotosid hämaraoludes. Uus lainurksensor on 12-megapiksline f/1,6 avaga, ülilainurkkaamera on 12-megapiksline f/2,4 objektiivi ja 120-kraadise vaateväljaga. Olemas on ka sensori nihke stabiliseerimise tehnoloogia, mida Apple tutvustas eelmisel aastal mudelil 12 Pro Max ja mis füüsiliselt liigutab sensorit vibratsiooni vähendamiseks. Uue seadmega saab videoid teha ka portreerežiimis.

Uue mobiili ekraan on värskendussagedusega 120 Hz, aga see pole mobiilimaailmas enam ammu mingi saavutus. Seadmel on muidugi olemas ka 5G-tugi.

Apple esitles lisaks tavamudelile ja selle miniversioonile ka mudeleid iPhone 13 Pro ja Pro Max. 6,1-tollise erkaaniga Iihone 13 Pro hind algab 999 dollarist, 6,7-tollise ekraaniga iPhone 13 Pro Max hind aga 1099 dollarist.

Apple on hetkel kolmas mobiilitootja maailmas Samsungi ja Xiaomi järel - teises kvartalis müüb Apple 44,2, Samsung 59 ja Xiaomi 53,1 miljonit telefoni.