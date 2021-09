Bolt käivitas Tallinnas tavarataste renditeenuse

„Bolti elektrilised jalgrattad on Tallinna tänavatel olnud alates augusti keskpaigast ning praegu on neid ligi 60," ütles Fortele ettevõtte pressiesindaja.

Tallinnas kasutatav uusim tõukerattamudel Bolt 4 on disainitud ja arendatud täies mahus ettevõttes sees. Bolti tõukerataste arendamise eest vastutav meeskond on otseselt juhtinud kogu tootmise ja osade hankimise protsessi ning selle akuvahetuse süsteemi jaoks on esitatud patenditaotlus.