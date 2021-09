Proovisõit: Jaguar F-Type – tervisesportlane kangestus ja haaras telefoni

Seda kõike põhjustas ühe proovisõiduõhtu jooksul kõigest uue Jaguar F-Pace'i nägemine tavaliikluses. Kui nad oleksid seda veel täispööretel kuulnud, seda oma istumise all tundnud...

Unustage ökonoomsus, elektrimootorid, palgatöö, igav kulgemine ja praktilisus, unustage ka adaptiivne püsikiirusehoidja - need kõik käivad nende teiste trendikate autode kohta. Hind koos lisavarustusega 108 984 - kui neli-viis aastat väga head palka otse kogumiskontole ja kartulikoorte söömist ning nii saabki selle auto raha kokku.

Viieliitrine V8 mootor, 444 hobujõudu, kiirendus sajani 3,7-4,6 sekundit, keskmine kütusekulu 11 liitrit sajale, suurematel kiirustel automaatselt avanev sportväljalasketoru. Seda masinat on kuulda, teda on tunda iga keharakuga - laske pöörded 3000 peale ja ... nagu sõda oleks lahti läinud, te istute ju mootorile ja väljalasketorudele nii lähedal, ma ei imestaks kui veel suuremate pööretega mängides tagant reaalselt leeki välja paiskab. Kokkuvõttes korralik must põrguline, millele Eestis oma klassis vähe konkurente. Mudeli ametlik nimi on JAGUAR F-TYPE COUPE R-DYNAMIC P450 AWD.

Välimuse osas on tegemist eriliselt hoogsa ja samas elegantse lainega voolujoonelise sportmasinaga. Loomulikult kaks ust. Spoilerid on suhteliselt madalal, nii et seenele minnes ärge liiga sügavate vaaludega metsarajale sõitke. On ka erilist. Välisuste käepidemete pesur - pole just palju masinaid, mis sellise funktsionaalsusega varustatud.

Eriline vaatemäng avaneb juhi silme ees pimedasõidul, kui auto esimesed pikseltuled asuvad tegutsema selle nimel, et juhil endal oleks hea nähtavus ja et ka vastutulijaid mitte pimestada. Ehk siis: minu enda auto valgustab teed ikka samamoodi edasi, nagu kedagi vastu ei sõidaks, aga täpselt vastutuleva auto esiaknale tekitatakse minu tulede vari, nii et ta silmas jäävad pimestamata.