Kui prantslane ja sakslane EKAsse jõudsid, oli eesti keele tund juba alanud

Mis asi on õigupoolest ESTILC? Selle akronüümi taga peitub just Erasmus+ vahetustudengitele mõeldud intensiivne eesti keele kursus, mille abil peaksid vahetustudengid enne kooliaasta algust saama selgeks meie keele põhioskuse. Enamasti tutvuvad tudengid kursuse käigus ka meie riigi kaunite paikade ja kultuuriväärtustega.

Värkselt kursuse läbinud Diogol ja Dorotheal jätkus vaid kiidusõnu. „Meile öeldi kohe, et ärge muretsege, me ei hakka 14 käänet õppima, sest poolteist nädalat on selleks lihtsalt liiga lühike aeg. See võttis kohe pinge maha. Lisaks oli kursus hästi mänguline ja see tegi õppimise palju lihtsamaks,“ rääkis Dorothea.

Tõepoolest, kuigi teadupäraselt ei ole eesti keel just lihtsamate killast, ei saanud kumbki tudengitest sellest esiti aimu. „Ma tean, et öeldakse, et eesti keel on väga raske, aga meie kogemuses see nii ei olnud,“ rääkis Diogo. „Selle eest võlgneme tänu oma õpetajale Ly Leedule, kes lähenes keeleõppele väga loovalt.“

Diogole jäi kursuse ajal kogetust kõige enam meelde Narva ja Tartu ekskursioon. „Ma veedan ju Eestis terve aasta ja ma tahan aru saada siinsetest inimestest ja kultuurist,“ rääkis ta. Tema meelest on keelestki olulisem tunda Eesti inimeste meelelaadi, sest muidu võib sulle väga kergesti jääda mulje, et eestlane ei taha üldse suhelda, kuigi tegelikkus on vastupidine – neil läheb lihtsalt veidi aega. „Alguses oli minu jaoks väga imelik, et kassapidajad ei naeratanud, aga hiljem saime teada, et enamusele neist ei meeldi nende töö,“ selgitas ta.

Kuigi Diogo ja Dorothea tunnevad eesti keele baassõnu, näiteks numbreid ja muud sarnast, tahavad mõlemad siiski edasi liikuda A2 taseme poole, mis tähendab, et nad mõistavad lihtsat teksti ja oskavad end igapäevateemadel üldsõnaliselt väljendada.

Kuigi Diogo õpib Tallinna ülikoolis, sai ta kursuse läbida EKAs, kus tudeerib ka Dorothea. „ESTILCi saab teha ükskõik, millise kõrgkooli kaudu,“ selgitas Marilyn Riisimäe ja lisas, et teiste koolide tudengid saavad EKAs eesti keelt õppida ka edaspidi.