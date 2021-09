Eesti ja Läti vahel alustatakse isejuhtivate autode teste

Läti Bikernieki võistlusrajal on juba püsti pandud piiriülese liikuvuse simulatsiooniruum, kus kasutatakse Läti LMT ja Eesti Telia 5G võrke, et jäljendada autode liikumist ühe riigi võrgust teise. 20. augustil viidi läbi ka ühe auto kaugjuhtimise katse LMT 5G võrgus Cesises.

„See sõiduki kaugjuhtimise edukas katse näitab, et isejuhtivate sõidukite käitamine 5G võrgus pole mitte ainult võimalik, vaid ka kiiresti lähenev reaalsus," ütles LMT innovatsioonijuht Artūrs Lindenbergs.

Piiriületusel peab toimuma autode hetkeline üleminek ühe riigi 5G-võrgust teise ja see on telekomidele suur väljakutse ainuüksi seetõttu, kuna piirialadel on tavaliselt nõrgem mobiililevi.