Võimuiha, missioonitunne või perverssus? Sarimõrvarite neli tüüpi

Need sarimõrvarid kuulevad hääli või näevad nägemusi, mis nõuavad, et nad tapaksid teatud isiku. Käsk võib tulla näiteks deemonilt või saatanalt. Selle kategooria sarimõrvarid kannatavad peaaegu kõik psühhooside või muude vaimsete häirete all.

Selle kategooria sarimõrvarid on veendunud, et neil on kohus­tus kõrvaldada spetsiifiline rühm inimesi, kes pole väärt elama. Ohvrid on tavaliselt prostituudid, lapsed, vanurid, haiged või mõnest kindlast rassist inimesed.