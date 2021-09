„700-kilone rõdupaneel sadas laste liivakasti juurde maha!” Mis seisus on Eesti hruštšovkad?

Lasnamäe I mikrorajooni hakati ehitama 1973. aastal. Esialgu ehitati vanamoodsamaid paneelmaju, hiljem tulid uued "brežnevkad". Filmiarhiiv

Enamik Eesti elanikke elab nõukogude ajal ehitatud kortermajades, mille seisukord on väga erinev. On tuhatkond maja, mida on üritatud moderniseerida, kuid Eesti hruštšovkade meres on see vaid piisaks. Forte vestles ehitusinseneri Karl Õigeri ja arhitekt Jiri Tinteraga Eesti paneelmajade „tervisest”.