Posimise kuldaeg: antiikaja roomlased ja kreeklased nägid nõiduses otseteed edule

Veendumus, et nõidus võib olla surmav, peegeldub ajaloolase Tacituse märkmeist 19. aasta pKr kohta, mil väejuht Germanicus, kes oli keiser Tiberiuse troonipärija, ootamatult suri.

Tahvlid, millele olid graveeritud loitsud ja sageli ka mõne isiku nimi, kuulusid nõidade maagiliste rekvisiitide hulka. Teadlased tunnevad üle 1500 sellise tahvli, millest kõige vanemad pärinevad 5. sajandist eKr ja uusimad on 1000 aastat nooremad.

Enamik on leitud Kreekast, vanade kreeklaste oskussõna nende tahvlite kohta oli „needused, mis köidavad tihedasti“. Tahvlite eesmärk oligi nõiduse abil üleloomulike jõudude appikutsumine, et need mõjutaksid inimolendi tegevusi ja tervist.