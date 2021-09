Eestisse jõuab uuenenud Jeep Compass

Jeepi Eesti esindaja United Motors müügijuht Leino Luik ütles, et uus Compass tuleb turule kolme erineva mootoriga: 1,3-liitrise bensiinimootori võimsus on kuni 150 hj, 1,6-liitrisel diiselmootori 130 hj ning uue hübriid-Compassi koguvõimsus ühes nelikveoga on kuni 240 hj.