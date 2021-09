Maaeluministeerium tõstab käed üles: me ei tea, kui palju Eesti teadlased laborites loomi surmavad

Paraku jääb selgusetuks, kuidas teaduasutused neid lubasid tegelikult kasutasid, kuna selle kohta komisjonil enam infot pole. Ehk et avalikkusel puudub tegelikult info selle kohta, mitu veist näiteks teaduse nimel möödunud aastal tegelikult tuli hukata.

Esimese hooga teatab ministeerium vastuseks Forte veiseid puudutavale küsimusele, et peab meile pettumuse valmistama, kuna konkreetset infot ühe või teise teadusprojekti kohta saavat väljastada vaid asutused ise. „Meil ei ole selleks õigust, kuna loakomisjoni otsused on seotud ärisaladusega," ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Kui palusime seejärel lihtsalt statistilist infot, kui palju erinevaid loomaliike möödunud aastal teadusasutustes eutaneeriti, siis jäi vastuseta ka see küsimus.

Seega komisjon annab lube, aga nende järgmisest ei tea ta midagi. Kui Forte ministeeriumilt uuris, mis on sel juhul komisjoni mõte, ütles Kadri Kabel, et selleks on loataotluste põhjendatuse hindamine.