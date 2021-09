Järjekordne küberpauk e-riigi vastu: turvaaugu kaudu pääseti ligi Eesti riigiasutuste siseveebide sisule

Tarkvaratootja Atlassian teatas 25. augustil, et nende Confluence Server ja Data Center tarkvarades on kriitiline turvaauk, mis võimaldab ründajal neisse kaugelt pääseda. RIA kontroll avastas mitu Eesti riigiasutust, kes polnud tarkvara uuendanud. Neist osa andsid teada, et Confluence'i pääseti ligi.

„Pärast seda, kui Atlassian teatas, et nõrkuse kaudu on võimalik Confluence'i platvormi siseneda, nägime, et kurjategijad hakkasid mõne päeva möödudes otsima just neid servereid, mis ei olnud uuendust teinud. Ka meile jäid silma mitme Eesti riigiasutuse internetist ligipääsetavad Confluence'i veebilehed, kuhu oli võimalik pahatahtlikult siseneda. Andsime neile teada, et nad kiiremas korras tarkvara uuendaksid ja augu lapiksid," ütles RIA küberintsidentide käsitlemise (CERT-EE) osakonna juhataja Tõnu Tammer.