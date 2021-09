FOTOD | Salmistu ja Valkla rannarahva enneolematu meeleavaldus Kuusalu vallavõimude vastu

Ajaloost niipalju, et Kuusalu vald esitas toonasele EASile (praegune Riigi Tugiteenuste Keskus - RTK) taotluse Salmistu sadama esimese etapi rahastamiseks juba 4-5 aastat tagasi. Esimese etapi kogumaksumus on 1,6 miljonit ja RTK andis selleks 800 000 eurot, ülejäänud raha pani projekti vald. Salmistu sadama esimene etapp saab täpsemalt valmis 7. novembril ja nüüd ongi küsimus selles, kes ehitab sadamasse hooned ja kes hakkab kogu sadamat järgmised 30 aastat opereerima.

„Et me saaksime sadamas käia, et see oleks korralik ja taskukohane. Me tahame seal korraldada neli korda aastas külaüritusi - olgu see siis muinastulede öö või küla sünnipäev - makstes kinni kõik otsesed kulud, aga mitte üüri," vahendas külavanem elanike soove. "Sisuliselt kogu küla on täna kaetud erakruntidega, meil ei olegi enam, kus koos käia. Leiame, et sadamahoone võiks olla meile töötubadeks ja koosolekuteks avatud,"

„Meie küla on esimest korda märgitud juba aastal 1455 ehk 566 aastat tagasi. Meri on meil loksunud vastu seda küla kogu aeg, merel on käidud kogu aeg ja sadamad on ka kogu aeg olemas olnud - kas siis paatide jaoks väikesed lautrid või siis lausa sadam," rääkis Salmistu külaseltsi juht Indrek Suits.

Lühidalt kokku võttes on teema selles, kas ja mil määral võtab vallavolikogu kuulda kohalike elanike soove ja ettepanekuid valmiva Salmistu sadama edasise tegutsemise osas. Uue sadama rajamise esimene etapp hakkab läbi saama, alustada tuleb teise etapiga. Vaja on leida ettevõte, kes ehitaks hooned ja võtaks aastakümneteks üle kogu sadama tegevuse opereerimise. Elanikud leiavad, et vallavõim on neist lihtsalt üle sõitnud, kohalikud poliitikud arvavad aga hoopis teisiti.

Järgmine samm, mis kogu teema üles pööras, oli see, et juuli lõpus sündis järsku konkursi korraldamise eelnõu ja kogukond oli protsessist täilikult kõrvale jäetud. Pöördusime vallavanema poole ja sealt tuli väga konkreetne vastus: „ma ei näe teiega kohtumisel praegu mõtet".

„Selle peale paluti meil esitada kibekiirelt - kahe nädalaga - arenguvisioon. Selle me ka õigeaegselt 21. aprilliks esitasime, tõime seejuures ära kõik majandusnäitajad ja ka selle, mis ajal mingi asi valmis saab, kuidas see saab olema, mida me kasutame ja kes seda konkreetselt opereerima hakkab," ütles Suits.

„Mina näen seda küll niiviisi, et vallavalitsus on piisavalt kohalikke kaasanud, ma olen ka ise ühel sellisel kokkusaamisel olnud vallavanema juures, kus olid esindatud mõlema küla elanikud ja külaselts," ütles Lootsmann, . „Nad on saatnud oma mõtteid ja ettepanekuid ja arvamusi konkursi tingimuste kohta ja vallavalitsus on neid niipalju kui võimalik ka arvestada. Aga selge on see, on asju, mida päris ei saa arvestada."

„Selge on see, et vald oma kulu ja kirjadega ei saa enam edasi toimetada," ütles Kuusalu vallavolikogu esimees Värner Lootsmann päev enne volikogu istungit.

Selleks, et edasi minna, oleks vaja veel ligi poolteist miljonit. Sadam ei saa piirduda ainult kai ja slipiga, vaja on ka administratiivhoonet, toitlustuskohta ja muud sinna juurde käivat.

See, et kohalikud soovivad näiteks sadamas üritusi korraldada, ei olegi vallavanema hinnangul üldse probleem. „Iga normaalne omanik, hoonestaja, operaator oleks selliste kohalike elanike üritustega paar korda aastas nõus - see on kokkulepete küsimus," arvab ta vastupidiselt külavanemale, kes sooviks, et kokkulepped sõlmitaks enne operaatorilepingu sõlmimist.

Tänaseks leiavad kohalikud elanikud, et ise nad äriühingut looma ei hakka ja avalikule sadamakonkursile ei lähe. Aga seda, et meid üldse protsessi ei kaasata ja kõike tehakse kibekiirelt, viitab ilmselgelt sellele, et kuskilt kellegi kõrvad väga paistavad.

Kohalikud rannarahvas ei pea õigeks ka seda, et peab hiljem minema müts peos sadamaoperaatori juurde vastutulelikkust anuma. „Asjad tuleb eelnevalt juba konkursitingimustes kokku leppida, vastasel juhul on konflikt aastakümneteks sisse kodeeritud. Hiljem seda klattida on väga keeruline," tõdes Indrek Suits.

„See, mida me täna nõuame, on see, et eelnõu võetaks vastu ilma meie soove arvestamata. Mis puutub slippi ja sealt aluste vettelaskmist, siis oli juba RTKle esitatud rahataotluses kirjas, et Salmistust saab kogukonnasadam, kus võiks slipi hind olla kohalikele 0. Seda on meile lubatud ja seda me ka tahaksime," ütles külavanem.

„Aga see ei ole ju võimalik! Külaseltsil ei ole ju vahendeid, et seda sadamat hoonestada. 15 aastat oli see sadam ühele MTÜle rendile antud - tulemus oli see, et see lagunes juba nii ära, et seal ei olnudki enam midagi teha," leidis ta ja märkis, et eks oma osa meeleavaldusel ole eesseisvatel kohalikel valimistel.

„Jutud on olnud, et keegi on huvi tundnud," see on Lootsmanni vastus küsimusele, kas on juba ka infiot, kes sadamas opereerimise vastu huvi võiks tunda.

Salmistu rand on riigimaal ja seda opereerib RMK. Sadamast korraldatakse ka paadisõite Pedassaarele.

KOMMENTAAR

Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt

Külavanem sai vallavalitsuselt vastuse esitatud arenguvisiooni osas 21.05.2021. Volikogu eelnõule "Salmistu küla Sadama tee 26 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks ja sadama operaatori leidmiseks enampakkumise korraldamine" I lugemise järgselt oli võimalus esitada kuni 17.08.2021 muudatusettepanekuid.

Kõik muudatusettepanekud on vallavalitsus esitanud volikogule. 07.09.2021 volikogu istungil on eelnõu II lugemine. Salmistu sadama ehitusse on panustanud kõik Kuusalu valla elanikud. Seetõttu on vallavalitsus teinud ettepaneku lisada konkursi tingimustesse, et Kuusalu valla elanikele oleks vähemalt 20 alusele pikaajalised (vähemalt kolm kalendrikuud) kodusadama kaikohad, sealjuures hooajatasule kehtib 20% soodustus.

Riigi Tugiteenuste Keskuselt (EAS) saadi toetus külalissadama ehituseks s.h. rohkearvuliste külastajate vastuvõtuks. Külalissadama teenuste arendamiseks on vaja ehitada hoone, kus oleks võimalik pakkuda külalissadama teenused. Seetõttu on vaja leida hoonestaja. Hoonestaja leidmine toimub avaliku konkurssi kaudu, kus piiranguteta on kõigil õigus osaleda s.h. Salmistu külaselts MTÜ-l kui ka teistel Kuusalu valla elanike poolt moodustatud juriidilistel isikutel.

Vald on objekti paigutanud 1,6 milj maksumaksja raha. Nõudmine, et külaselts peab saama midagi tasuta, ei ole ülejäänud vallaelanike suhtes õiglane.

Salmistu külas on vallale kuuluvaid erinevaid maatükke, mida külaseltsil on võimalik kasutama hakata. Samuti ei näe me põhjust, miks ei võiks just külaselts võita hoonestusõiguse konkurssi. Ja kuika ei võida - igasugusest mõistlikust ja konstruktiivsest koostööst kohaliku külaseltsiga peaks sadama tulevane operaator kindlasti huvitatud olema.

Korras sadamast, millel on võimekas arendaja (peremees) võidavad kõik. Keegi ei tohiks asjatult karta kõrvale jäämist.