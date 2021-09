COVIDi-tõendite kontrollimine muutus lihtsamaks

"Peamiste murekohtadena on ettevõtjad toonud välja kasutajamugavusega seotud küsimused nagu QR-lugeri kiirus, tõendi vastavuse hindamine ja vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks vajalike päevade arvutamisele kulunud aeg, ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Ta leiab, et TEHIK on tänaste uuendustega need mured lahendanud ning parandanud ka QR-koodi lugeri töövõimekust.