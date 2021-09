Rämpstoit või mitte: kui tervislik on taimne burger?

Seda tüüpi toiduained on ka üks põhjustest, miks kehv toiduvalik on kujunenud maailmas valdavaks krooniliste haigustega seonduvaks surmapõhjuseks.

Ülitöödeldud toidud on kättesaadavad, nendega on lihtne liialdada, neis on vähe toitaineid ja mitme suure riigi nagu USA, Ühendkuningriigi, Austraalia ja Kanada elanikud saavad nüüdisajal rohkem kui pooled kalorid just ülitöödeldud toiduainetest.