Fotod: rahvamaastur Dacia Duster sai uued kenad tuled ja veel suurema sõiduulatuse

Uuendust lühidalt kokku võttes: nii ees kui taga on nüüd autol kummuli keeratud Y-i kujulised LED-tuled, sellised need on:

Ettevõtte teatel on muutunud ka tehnoloogia ise ja see kannab nüüd nime Eco Innov LED - see ei peaks mitte ainult vähem energiat kulutama, vaid tagama ka parema nähtavuse.

Y-it võime aga kohata ka näiteks rataste kroomitud välisilmes: Metalseid pindu võime kohata veel katusereelingute, küljepeeglite ja esiribide disainis.

Salongis on 8-tolline päris hästi integreeritud puutetundlik ekraan, mis ühildub rakendustega Apple CarPlay ja Android Auto ja millel on WiFi-toega nutitelefoni peegeldamise võimalus. USB-porte on autol kaks kuni neli, uue põlvkonna USB-C porte mudelil veel ei ole.

Pärisnahka auto sisemusest me ei leia, küll aga kunstnahast pehmendusi uste sisepinnal.

Konditsioneer on lihtne ühesüsteemne - kolm nuppu ja selle kohal kolm ventilaatoriava.

Varasema 26 käigukasti/mootori/ülekande kombinatsiooni asemeil on neid 13. Sinna kuuluvad TCe 90, TCe 130 ja TCe 150 bensiinimootorid, üks Blue dCi 115 diiselmootor, üks ECO-G 100 LPG-mootor, 2WD ja 4WD versioonid ja EDC topeltsiduriga kuuekäiguline automaatkäigukast.

Tippkiirus on autol 199 km/h, kiirendus 0-100 võtab aega minimaalselt 9,7 sekundit. Võimsust on näiteks TCE 150 bensiinimootoril 150 hj ja pöördemoment 250nm (@1700-3250 rpm). Kütust võtab sellise mootoriga auto keskmiselt 6,2 liitrit sajale.

ECO-G 100 LPG versioonil on eelkäijaga 50% suurem vedelgaasipaak, millel 48,8 l kasulikku mahtu (+50 liitrit tavakütust) ja mis võimaldab kokku rohkem kui 1250 kilomeetrit sõiduulatust. Gaasi- ja bensiinitoite vahetamine toimub iseeneselt automaatselt, aga armatuuril on vahetamiseks ka nupp olemas - sõidu käigus üleminekut tunda ei ole.

Gaasiauto tippkiiruseks on 167 km/h, kütust võtab ta keskmiselt 6,6 liitrit sajale, võimsust on gaasitoitel sõites 100 hj.

Auto pagasiruum on suur ja avar ja selle sees on veel eraldi avar vooderdus pagasi säästmiseks: