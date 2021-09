Taevas leidub mitmesuguseid tähti. Teadlased rühmitavad neid temperatuuri, mõõtmete ja ereduse alusel. Nüüd aga annab hiljuti avastatud Juhus (ingl The Accident) mõista, et see liigitus võiks olla mitmekesisem, kui arvatud.

Juhus on tähest väiksem, ent hiidplaneedist suurem nn substellaarne taevakeha ehk pruun kääbus. Eriliseks teeb avastuse asjaolu, et see paistab olevat peaaegu sama vana kui universum.