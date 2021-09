Aastaid väldanud hoolimatus: terviseameti külmaruumid soojenesid korduvalt üle juba suvel 2018 – ametnikke ei pannud see tegutsema ka toona

Sellise sammuni oli viinud aga asjaolu, et näiteks ruumis 111 oli korduvalt olnud temperatuur maksimaalsest lubatud temperatuurist kõrgem vahemikus 12.07.-20.07.2018. See on palju pikema aja vältel, kui käesoleva aasta 21.-26. juuni, mil samades ruumides hävis ülesoojenemise tõttu ligi 3 miljoni euro väärtuses koroonavaktsiine ja teisi ravimeid.

„Seega on juba 2018. a nähtunud, et kasutusel olevate jahutusseadmete puhul ei ole tagatud tavapärane varustuskindlus. So kui tavapäraselt kriitilistes etappides töötavad seadmed valitakse põhimõttel, et vähemalt 20% seadme võimsusest on nn reservis, siis antud juhul on 2018. a teada, et külmladusid teenindavatel seadmetel ei ole täiendavat võimsust, mida saaks rakendada erakorralistes oludes. Samuti ei nähtu dokumentidest, et oleks tehtud RKAS poolt ettepanekut rakendada dubleerivat jahutussüsteemi tagamaks külmladude toimivust," seisab TTJA raportis.