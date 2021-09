INTERVJUU TERAPEUDIGA | Sool, küüslauk ja Beethoven - neist on koroonast taastumisel palju abi

Olen näinud ka ise oma tuttavaid, kes põdesid raskelt COVIDist põhjustatud haiguse läbi ja nad nägid peale seda katsumust piltlikult öeldes 20 aastat vanemad välja. Kuidas peale seda haigust taastuda?

Esmatähtis on võitlus füüsilise keha eest meditsiini abil ja arstide soovitusi järgides. Kuid haigusega kaasneb ka tugev hirm: hirm surma ees ja hirm, mis saab lähedastest kui inimene ise sureb. Sellised inimesed vajavad ka ulatuslikku psühholoogilist abi. Näiteks mina rakendan muinasjututeraapiat. See tähendab seda, et see tuleb inimese jaoks muuta kangelasteoks ja kui inimene tunneb, et ta on kordasaatnud kangelasteo iseenda ellujäämiseks, siis võib see anda täiendava stiimuli.

Nii imelikult kui see ka ei kõlaks, aga abiks võib olla klassikaline muusika. Näiteks Bach ja Beethoven. Klassikalise muusika kuulamine aitab kaasa immuunsüsteemi taastamisele. Selle võiks lülitada oma päevarežiimi. Raskest haigust taastumisel tuleb kasuks ka näiteks kaukaasia ja pärsia rahvaste rahvamuusika kuulamine. Võin seda oma kogemusest kinnitada.