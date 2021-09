Eestis kasutatavatest koroonavaktsiinidest põhinevad uuenduslikul mRNA-tehnoloogial Pfizeri ja Moderna omad.

Tootjad on varem kinnitanud, et kuna see tehnika on nii eesrindlik, saab vaktsiine vaid kõigest mõne kuuga kaasajastada, kui tekib vajadus lisada kaitse SARS-CoV-2 viiruse mõne uue ohtliku tüve vastu.