Kui virtuaalreaalsus on nii realistlik, et paneb naha sügelema... võib probleem olla päris

Facebook tunnistas juba mullu detsembris, et väike hulk OQ2 kasutajaid on kurtnud sellega seotud näonahaprobleemide üle. Lisades aprillis, et vahtpinnal on inimnahale ebameeldivate keemiliste ainete jälgi, kuid nende kogus jääb alla valdkonnas aktsepteeritava standardi.